عبدالله أنور السيد يصدر الطبعة الثانية من كتاب "تأثيرات السوشيال ميديا"

أصدر الكاتب عبدالله أنور السيد، الطبعة الثانية من كتابه "تأثيرات السوشيال ميديا"، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اتطلاقها يوم الأربعاء المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



ويكشف عبدالله أنور في الكتاب عن تأثير السوشيال ميديا في حياتنا، ولا ينطوي الكتاب على السلبيات فقط، لكنها تعتبر أداة يمكن تطويعها للحصول على بعض الإيجابيات التي تجعل الحياة أفضل وتجنب السلبيات.



كما يتحدث عبد الله أنور فى الكتاب عن أهم الإيجابيات التي يمكن الحصول عليها من هذه المواقع، تبادل الخبرات حيث يمكن أن تستخدم هذه المواقع في مشاركة الخبرات بين الأشخاص الذين تجمعهم نفس الاهتمامات، التعبير عن الرأي فيمكن للأشخاص التعبير عن الآراء وتبادلها عبر هذه الوسائل، وحملات التوعية حيث يمكن الاستعانة بمنصات التواصل الإجتماعي في نشر الحملات التوعوية الخاصة بتوعية أفراد المجتمع بالمشكلات والقضايا المختلفة في كل المجالات والقضايا المجتمعية، وخلق فرص عمل.



وتتضح السلبيات في أنها تقلل من عملية الاتصال المباشر بين أفراد المجتمع، مما يمنع البعض من اكتساب مهارات التواصل المباشر، عدم تواصل المشاعر بين الأفراد حيث يقتصر الاتصال على استخدام رموز وصور للتعبير مما يسبب تبلد المشاعر ويزيد من فرص التفكك داخل المجتمع، وانتشار الخمول والكسل بين أفراد المجتمع، حيث تم استبدال الزيارات العائلية والمقابلات والنزهات بالحديث عبر الشاشات دون حركة، زيادة معدلات الإصابة بالسمنة نتيجة للجلوس لفترات طويلة والإصابة بالخمول والكسل، والتفكك الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث ينشغل كل فرد بهاتفه المحمول يتحدث مع الغرباء ويندمج في عالمه الافتراضي، مما يعزله عن أسرته وبالتالي يحدث ضعف في العلاقات داخل الأسرة، وانتشار ظاهرة التنمر على الآخرين، مما تسبب في إصابة الكثيرين بالمشكلات النفسية التي قد تصل للاكتئاب والانتحار.