تجديد حبس عاطل لحيازته فودو بالمرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة المرج.

كانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة المرج.

أمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها لإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد قامت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة باستهداف العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

حيث تم ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبلغ اللى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال استقلاله مركبة "توك توك" ملكه بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تحركاته.