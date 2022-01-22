تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في المرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة السلام

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة المرج.

وامرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها لإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وقامت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة باستهداف العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم ضبط (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.