كان بيديني نصائح مهمة.. محمد ثروت: ربطتني علاقة قوية بالموسيقار محمد عبد الوهاب..فيديو

قال المطرب الكبير محمد ثروت، إنه التقي بعمالقة التأليف والتلحين من صلاح جاهين والأبنودي، مما جعلنى لا أوافق على أى كلام أقوم بغنائه.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أنه كان هناك علاقة قوية بيني وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، معلقا “حسيت بحنين شديد للكلام اللى بيقولهولى والنصائح الهامة”.

وتابع محمد ثروت، أن الموسيقار محمد عبد الوهاب قالى انه اختارني عشان شخصيتي وطبيعة صوتي واختيار الكلمات".

كان بيدينى ثقة كبيرة

وأشار محمد ثروت إلى أن "محمد عبد الوهاب كان بيدينى ثقة كبيرة وقام بعدد من الأعمال الهامة والتي قمت بغنائها منها أغنية "مصريتنا" و "سهرانين" و "عاشت بلدنا"، وعملت اغنية للمصانع الحربية ".



