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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل الباشا : الدراما المصرية متغلغلة في وجداننا وتعيش في بيوتنا

الفنان كامل الباشا
الفنان كامل الباشا

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا ، عن تفاصيل إتقانه اللهجة المصرية خلال الاعمال التي ظهر بها الفترة الماضية .

قال كامل الباشا في تصريحات خاصة لصدي البلد: اللهجة المصرية متغلغلة في وجداننا منذ عقود، وهي لهجة سلسة وجميلة ومعبرة ، ونحن في فلسطين كثيرا ما نستخدم جملا بالمصرية في حياتنا اليومية ، جمل أفلام او مسلسلات تابعناها بحب.

واضاف كامل الباشا حديثه قائلا: الدراما المصرية تعيش معنا وفي بيوتنا منذ بدأت السينما المصرية والدراما التلفزيونية ، ولا ادعي انني أتقن اللهجة مثل المصريين ومن المؤكد انني أخطئ احيانا ورغم تعديلات مراقبي النصوص الا أن بعض الكلمات ما زالت تكشف للمصري عن كوني لست مصريا أصليا رغم حبي الشديد لمصر وأهلها، ولكني اتعلم اللهجة وأرجو أن اتقنها مئة بالمئة بمرور الزمن .

كامل الباشا: ردود الأفعال حول "الفرصة" كانت إيجابية..والتقدير يجمعني بـ سوسن بدر

كامل الباشا يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته فى الغرفة 207

حلقة الفرصة : 

وكان قد أكد الفنان الفلسطيني العالمى كامل الباشا، سعادته بردود الأفعال حول حلقة “الفرصة” التى تعد واحدة من حكايات مسلسل "خارج السيطرة"، المعروضة بإحدى المنصات وشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وحسن الرداد. 

وتابع كامل الباشا فى تصريحات سابقة  لـ “صدى البلد”، أن ردود الأفعال حول حلقة الفرصة كانت مشجعة وإيجابية للغاية. 

وعن انطباعه عن كلمات التقدير التى قالتها الفنانة سوسن بدر لشخصه عن تعاونها معه، قال كامل الباشا “الود والتقدير بينى وبين الفنانة سوسن بدر متبادل ونابع من مهنية عالية ونزعة إنسانية تقدر جهد كل من يعمل بحب بهدف اسعاد الناس وتقديم ماهو أفضل لهم بكل تواضع ودقة إتقان”.

كامل الباشا الفنان كامل الباشا سوسن بدر الفنانة سوسن بدر مسلسل خارج السيطرة خارج السيطرة الغرفة 207

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