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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمقاومة البرد.. طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

طريقة عمل شوربة
طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

شوربة بطاطس بالجبنة واللحم من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بالأخص في فصل الشتاء والأيام الباردة، فهي تساعدك على الشعور بالتدفئة ومن الأطباق الصحية و قليلة السعرات الحرارية أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة واللحم  بأسهل الخطوات.

 

مقادير شوربة بطاطس بالجبنة واللحم


لحمة مفرومة 

بطاطس

 جزر 

بصل

 ثوم 

كرفس

 بقدونس مجفف 

ريحان مجفف

 لبن

 ملح وفلفل 

زبادي  او ساور كريم

جبنة شيدر

 تعفيرة دقيق

 مرقة

 زبدة 

ملح وفلفل 


طريقة تحضير شوربة بطاطس بالجبنة واللحم


- يفرم البصل والجزر والكرفس في الكبة و تشوح

- يشوح الخليط مع زبدة على النار مع اللحمة المفرومة ثم تضاف البطاطس والدقيق وتقلب جيدا

- يضاف اللبن والبقدونس والريحان و يترك حتى ينضج اللحم و البطاطس و تقدم مع الجبنة والساور كريم والبصل الأخضر بالهنا

 

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