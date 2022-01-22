رياح وسقوط أمطار .. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدًا

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية ، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض طوال الأسبوع الحالي، متابعا: البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة البرودة.

وأضافت منار غانم ، خلال مداخة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الطقس خلال ساعات النهار بادر على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية، متابعة: محافظات جنوب الصعيد تشهد طقسا معتدلا خلال فترات النهار.

وحذرت من طقس الليل، قائلة: فور غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، ليصبح الطقس شديد البرودة و قارس البرودة، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في بعض مناطق شمال الصعيد وصلت إلى 3 درجات مئوية، مسترسلة: سنشهد اليوم نشاط واضح للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما يترتب عليه الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ.

واستطردت ، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى العظمى تصل لـ 16 درجة خلال ساعات النهار وتصل لـ 8 درجات خلال ساعات الليل ، متابعة أنه من المتوقع اليوم وجود نشاط للرياح على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

وأردفت أن هناك فرص للأمطار اليوم على السواحل الشمالية للبلاد كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ، معقبةً أنها أمطار خفيفة جدًا غير مؤثرة على الأعمال اليومية .

وتابعت " غانم " ، أنه غدًا سنشهد بعض التقلبات والتغيرات الجوية في حالة الطقس مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الذي سيستمر حتى نهاية هذا الأسبوع .

ونوهت بأنه غدًا من المتوقع فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ، مردفةً غدًا سنشهد أيضًا نشاط في الرياح .

وأكدت أنه هناك تواصل تام مع غرفة دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزارء ومع غرفة الأزمات في كافة المحافظات ، حيث يتم إعلامهم بكميات سقوط الأمطاروأماكن سقوطها وعلى أساس ذلك يقوم المحافظ بأخذ الاجراءات اللازمة لغلق المدارس في الأيام التي تتساقط فيها الأمطار بكميات كبيرة .



هيئة الأرصاد الجوية: استمرار انخفاض درجات الحرارة في الفترة الحالية واحتمال موجه أخرى خلال فبراير - YouTube

