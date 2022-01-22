مواقع التواصل ليست آمنة وعلينا جميعا الحذر.. خبير أمن المعلومات يوضح

قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن المعلومات الخاطئة والمضللة أصبحت متواجدة داخل كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك قامت شركة "ميتا" بوقف 52 شبكة لنشر الأخبار المزيفة خلال عام 2021.



وأضاف "السخاوي" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن شركة "ميتا أو فيس بوك" تمتلك أكثر من 12 مليار حساب إلكتروني، متابعا: شركة "ميتا" تحاول الحد من الأخبار المغلوطة والخاطئة.



وحذر المواطنين وضع المعلومات الخاصة بهم على مواقع السوشيال ميديا، مثل تطبيق الواتساب، متابعا:" الواتساب ليس أمن ويمكن أن يتعرض للإختراق في أي وقت ولهذا يجب علينا الحذر".



وأكمل:" في ناس بتقول ان في نوع من الهواتف أمن ضد الاختراقات ولكن كل هذه الأقاويل غير صحيحة".



وفي سياق آخر: كشف أحمد السخاوى خبير تكنولوجى، عن وجود بعض التقنيات الحديثة ومنها ديب فيكس، نوت وهى تطبيقات ومشاريع معتمدة على الذكاء الاصطناعى التى تمكن المخترقون " الهاكرز " من فبركة صور، أو فيديوهات.