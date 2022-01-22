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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يصل مسقط ويلتقي نظيره العماني

شكري يصل مسقط ويلتقي
شكري يصل مسقط ويلتقي نظيره العماني

وصل سامح شكري وزير الخارجية الان الى سلطنة عُمان، وكان في استقباله بمطار مسقط الدولي نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وتوجّه شكري اليوم السبت إلى العاصمة العُمانية مسقط لترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال يومي 22 و23 يناير 2022.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.

مصر الخارجية سامح شكري سلطنة عمان السفير أحمد حافظ مسقط بدر بن حمد البوسعيدي

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