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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات بقنا

تفقد الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم "السبت"، عددا من مدارس إدارة قنا التعليمية، لمتابعة انتظام امتحانات صفوف النقل‏ الخامس والسادس الابتدائى والأول الثانوى فى مادة اللغة العربية بالفصل الأول للعام الدراسى 2021 / 2022.

بدأ وكيل الوزارة التربية والتعليم بـ قنا، جولته بتفقد مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنين ، والتى تضم ٥ لجان فى كل لجنة ١٤ طالب بإجمالي ٦٧ طالب ، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات والتى تتكون من ٢٤ لجنة، تضم كل لجنة ٢٠ طالبة بإجمالي ٤٤٨ طالبة بجميع اللجان وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

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اطمئن وكيل الوزارة ، على حسن سير أعمال الامتحانات ، وشمول ورقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية وأداء الطلاب للامتحان في سهولة ويسر، ومدى توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات ، كما تجاذب أطراف الحديث مع الطلبة والطالبات لأستطلاع آرائهم حول الأمتحان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا ، وتعقيم اللجان بشكل مستمر وارتداء الكمامات ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير الإمتحانات .

وأضاف خالد، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع جميع  غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، و لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.

 

متابعة الامتحانات بقنا 
متابعة الامتحانات بقنا 
متابعة الامتحانات بقنا 
متابعة الامتحانات بقنا 
متابعة الامتحانات بقنا 
متابعة الامتحانات بقنا 
قنا الامتحانات التعليم إدارة قنا التعليمية الإجراءات الاحترازية كورونا

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