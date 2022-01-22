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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من بريانكا شوبرا بعد استقبال مولودها الأول

بريانكا شوبرا - Priyanka
بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra

كتبت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra ، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، رحبت من خلاله بطفلها الأول التي استقبلته طريق أم بديلة. 

وعلقت بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra -في منشورها على انستجرام، قائلة: «يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل، نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا». 

بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra تستقبل مولودها

أعلن المغني الأمريكي نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra ، عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن استقبالهما مولودهما الأول .

وكشف نيك جوناس وزوجته بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra ، أن طفلها الأول جاء عن طريق ام بديله، معبرين عن سعادتهما بوجود طفلهما في حياتهما هذة الايام.

وأعرب المغني الأمريكي نيك جوناس عن السعادة الكبيرة التي يعيشها مع زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، قائلا :" نحن نعيش سعادة كبيرة لاننا مع بعضنا البعض ونحمل آمال كبيرة للمستقبل".

وقال نيك جوناس، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية انه يتمنى ان يؤسس أسرة مع بريانكا شوبرا مليئة بالأطفال، مشيرا الى انها ستكون حياتهم عبارة عن رحلة عمر جميلة.

وتصدرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد اعلان طرحها لعلامة تجارية لشامبو الشعر مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والتي تحمل أسم Anomaly".

وكشفت بريانكا شوبرا ، أن التركيبات الخاصة بالشامبو نباتية ونظيفة، وان ايضا زجاجات الشامبو مصنوعة من النفايات والقمامات البلاتسيكية والتي يمكن تدويرها.

وتزوجت بريانكا شوبرا من المغني الأمريكي نيك جوناس في 2018 وهو يصغرها في العمر بحوالي 10 اعوام.

وعن فارق العمر بينهما، أكدت النجمة الهندية أن نيك جوناس رجل كبير عقلا وروحا وذكي، مشيرة إلى أنها تتعامل كالأطفال، وتفعل ما يحلو لها من تصرفات ومن جانبه يدعمها في كل شيء.

بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بريانكا شوبرا - Priyanka Chopra نيك جوناس انستجرام

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