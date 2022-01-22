غلق وتشميع مطاعم ومحلات جزارة بها لحوم غير صالحة بحدائق الأهرام

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطه المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والاغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق ومحلات الجزارة بحدائق الأهرام للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضه للمواطنين وضبط المخالفات.

جاء ذلك إنطلاقاً من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين .

حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدداً من المطاعم ومحال الجزارة بحدائق الأهرام وذلك بعد ضبط ١٥٠ كجم لحوم مجهوله المصدرودواجن غير صالحه للاستخدام الأدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وقد تم مصادرة المضبوطات وإعدامها وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالواقعه بمتابعة من تيسيرعبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس القطاع .

وتأتى الحملات إنطلاقا من دورمحافظة الجيزة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.