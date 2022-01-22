عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستشارو قضايا الدولة يهنئون الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشر لثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير 2011 .

إحالة 9 مسئولين في الجيزة للمحاكمة بسبب تراخيص مخالفة

كلفوا الشركة سداد ٣٦ مليون جنيه ..إحالة ٤ مسئولين بالمقاولين العرب للمحاكمة التأديبية


وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة في برقية التهنئة، "حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء، ورحم شهداءنا منهم،الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن من الداخل والخارج وضربوا أبلغ المثل في الفداء والزود عن الوطن ضد أعدائه عبر العصور.

هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية عيد الشرطة المجيد ثورة

موضوعات متعلقة

إحالة 9 مسئولين في الجيزة للمحاكمة بسبب تراخيص مخالفة

كلفوا الشركة سداد ٣٦ مليون جنيه ..إحالة ٤ مسئولين بالمقاولين العرب للمحاكمة التأديبية

التأديبية تجازي رئيس ضرائب شبرا الخيمة ومسئول آخر في واقعة تغييبات كورونا

لتحقيق طفرة في خدمات التوثيق.. العدل توقع بروتوكول تعاون مع اتصالات مصر

في واقعة سرق أوراق الطباعة.. التأديبية العليا تعاقب 4 مسئولين بمصلحة الضرائب

محاكمة تأديبية لموظف بتعليم القاهرة لتقدميه شكوى كيدية ضد رئيسه وممارسة المحاماة

مفاجأة.. شدوى عصام الحضري لم تتهم فرد الأمن بضربها

خطوات الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمحكمة

ترشيحاتنا

دعوى قضائية.. محامٍ يصف فيلم أصحاب ولا أعز بـ كلمة خارجة ..فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تنتهج استراتيجية الردع في الدفاع عن أمنها القومي

الصحة : الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل أعراض كورونا ومنع دخول المستشفيات |فيديو

جامعة الأزهر: الامتحانات مستمرة الخميس المقبل ولا إجازة في عيد الشرطة

الصحة: الدولة مستعدة دائما للأسوأ بشأن فيروس كورونا

وزارة التعليم السعودية تعلن آلية عودة طلاب ابتدائي ورياض أطفال للمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

فيديو جراف| مراتي اتجوزت عليا .. مبروك عطية يرد على الزوج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ