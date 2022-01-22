مستشارو قضايا الدولة يهنئون الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشر لثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير 2011 .



وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة في برقية التهنئة، "حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء، ورحم شهداءنا منهم،الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن من الداخل والخارج وضربوا أبلغ المثل في الفداء والزود عن الوطن ضد أعدائه عبر العصور.