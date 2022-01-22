عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق شوقي: نضع التعليم الفني نصب أعيننا.. والامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة

صدى البلد

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الدولة تضع التعليم الفني نصب أعينها، على خلفية الجهد الكبير الذى بذل خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشار شوقي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، إلى أن استراتيجية التعليم الفنى تسير على خمسة محاور، تتمثل في الجودة وتحسين مهارات المعلمين، والمناهج القائمة عن الجدارات والأكاديمية ، والتأكد من أن أصحاب الأعمال والصناعة مشاركون في التعليم الفني.
ولفت إلى أن موقع الوزارة يحوي أسماء كل مدارس التعليم الفني، ويتم الإعلان عن فتح باب القبول فيها ، وهي تقبل أوائل الشهادة الإعدادية، كما سيتم الإعلان عن كتاب "وظائف المستقبل" في سبتمبر المقبل وسيتم توزيعه على طلبة الصف الأول الإعدادي للفت أنظارهم وزيادة أفكارهم.
وحول فيروس كورونا وتأثيره على التعليم ، قال شوقي، إن: "مصر من أفضل خمس دول تعاملت مع فيروس كورونا في المدارس".
وشدد على أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، داخل كل اللجان على مستوى الجمهورية.
ونوه إلى أن الترم الأول من العام الدراسي حققنا فيه نجاحا كبيرا، ولدنيا حلول متنوعة للتناول مع كورونا". 
وتطرق إلى الفجوة التعليمية التى سببتها كورونا في العالم أجمع خلال العامين الماضيين استفدنا منها وقمنا بعمل منصات إلكترونية متعددة مع تطوير المناهج".
وأوضح أن كل المعلمين والإداريين تم تطعيمهم وعكفت الدولة على ذلك.
 

مواجهة فيروس كورونا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اجراءات احترازية كورونا في العالم

موضوعات متعلقة

"المالية": مصر أول دولة في أفريقيا تصدر السندات الخضراء

الخارجية الروسية: نتوقع استفزازات عسكرية من واشنطن وكييف

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

السفارة الروسية: محاولات اليابان تهديد موسكو بسبب أوكرانيا مرفوضة ولها نتائج عكسية

الحكومة الروسية توافق على خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

بوتين ورئيس الوزراء الأرميني يناقشان التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي

الخارجية الأمريكية تأمر عائلات موظفي سفارتها بأوكرانيا بالبدء في مغادرة البلاد

ترشيحاتنا

بسبب جوز حمام.. شاب يعتدي على آخر بشومة في عين شمس

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا.. مستشار الرئيس للصحة: زيادة كبيرة في إصابات كورونا بسبب أوميكرون

قصة ولا في الخيال.. شاب بعمر الـ35 لا يزال يرتدي حفاضات الأطفال

فيلم أصحاب ولا أعز .. طارق الشناوي: منى زكي تعرضت للهجوم بلا مبرر|فيديو

مصطفى بكري يطالب بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية|فيديو

ميدو للاعبي الزمالك: "العبوا لشرفكم.. ولازم تفوقوا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ألف جنيه للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. فيديو

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ