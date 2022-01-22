طارق شوقي: نضع التعليم الفني نصب أعيننا.. والامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الدولة تضع التعليم الفني نصب أعينها، على خلفية الجهد الكبير الذى بذل خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشار شوقي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، إلى أن استراتيجية التعليم الفنى تسير على خمسة محاور، تتمثل في الجودة وتحسين مهارات المعلمين، والمناهج القائمة عن الجدارات والأكاديمية ، والتأكد من أن أصحاب الأعمال والصناعة مشاركون في التعليم الفني.

ولفت إلى أن موقع الوزارة يحوي أسماء كل مدارس التعليم الفني، ويتم الإعلان عن فتح باب القبول فيها ، وهي تقبل أوائل الشهادة الإعدادية، كما سيتم الإعلان عن كتاب "وظائف المستقبل" في سبتمبر المقبل وسيتم توزيعه على طلبة الصف الأول الإعدادي للفت أنظارهم وزيادة أفكارهم.

وحول فيروس كورونا وتأثيره على التعليم ، قال شوقي، إن: "مصر من أفضل خمس دول تعاملت مع فيروس كورونا في المدارس".

وشدد على أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، داخل كل اللجان على مستوى الجمهورية.

ونوه إلى أن الترم الأول من العام الدراسي حققنا فيه نجاحا كبيرا، ولدنيا حلول متنوعة للتناول مع كورونا".

وتطرق إلى الفجوة التعليمية التى سببتها كورونا في العالم أجمع خلال العامين الماضيين استفدنا منها وقمنا بعمل منصات إلكترونية متعددة مع تطوير المناهج".

وأوضح أن كل المعلمين والإداريين تم تطعيمهم وعكفت الدولة على ذلك.

