علي جمعة يعلق على المقولة المعروفة"اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24".. فيديو

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على صور العنف ضد الإبنة والرد على المقولة المنتشرة "اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع".

أنواع النساء في ألف ليلة وليلة

وقال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في لقاء سابق على فضائية "سي بي سي"، إنه كي نفهم هذا الكلام ولماذا أوجده آبائنا وأجدادنا، لازم نقرأ "ألف ليلة وليلة" ونرى كيف كانت النساء في هذه الرواية، فكانت هناك المرأة الرغاية والشداقة والحداقة والحنانة والمنانة والأنانة واللهبرة والشهبرة والمرأة اللفوت.



وتابع: تجد المرأة تفعل ما يسمى بكيد النساء، ومنها ما كانت تقول بالكذب ومنها ما تعمل بالدجل، منوها أن كل هذه الأنواع هي التي يكسر لها الرجل ضلع يخرج لها 24 ضلع.

وذكر أن هذه الأصناف من النساء لم تعد موجودة في زماننا الآن فلا يصح أبدا أن نتعامل بهذه المقولة، منوها أن محمد علي باشا نهض بالتعليم في مصر وفتح المدارس وعلم البنات.



وأوضح، أن الآن لدينا المرأة المسئولة وأستاذة الجامعة والمفكرة والإعلامية والقاضية والتي تدافع عن حقوق الإنسان والأوطان.

وأكد أنه ينبغي علينا أن نكون منصفين في الحكم على الأشخاص فالشرع لم يفرق بين الكذب في المرأة أو الرجل وجعلها أمرا محرما على حد سواء، منوها أن المرأة إنسان والرجل إنسان، منوها أن اللغة العربية لا يوجد فيها لفظ "إنسانة" بتاء التأنيث ولكن لفظ إنسان يشمل الرجل والمرأة معا.

