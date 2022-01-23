فكل ساقي سيسقي بما سقي.. نهال عنبر عبر "الإنستجرام"

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " عبر خاصية "الأستوري ".

وظهرت فيها الفنانة بإطلالة جذابة وهي مرتدية ً فستان أسود نصفة أبيض وتجلس علي أحد فروع الشجر ،وعلقت قائلةً "أترك مر أفعالم للزمن ،فكل ساقي سيسقي بما سقي".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "أنا عاملة دور جديد خالص عمري ما عملته، وهو عبارة عن سيدة تعيش على طبيعتها وعصبية وشعنونة ولكن في نفس الوقت طيبة جداً".

وأضافت “عنبر،” في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "وظاهرة بدور إني سيدة بتحب ابنها وعيزاله الصح دايماً، وهذه السيدة على قدها مادياً ولكن ذكية جداً وبتحلم لابنها كل الخير، ودي الأم المصرية الأصيلة".

ونوهت الفنانة إلى أنه تم تصوير المسلسل في حي الأسمرات، معقبة: "الحي جميل جداً وأنا محستش إني متضايقة وأنا بصور فيه، مكان فيه كل حاجة، ومنظم ونظيف، والشقق جميلة وحلوة أوي".

وعقبت نهال عنبر: "أنا مش بقول الكلام ده كدعاية وكده، لأ ده الحقيقي والله، ووجودنا في المكان وعلى أرض الواقع في الحي نفسه، كان شيئا مهما جداً".

وأردفت الفنانة: "إن شاء الله دور هيعجب الناس يا رب، أنا عملت على قد ما أقدر وربنا يقدرني، المسلسل كله بشخصياته مهمة وقوية وليست هامشية".