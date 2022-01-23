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رياضة

فرصة الثأر.. ذكريات 2002 تسيطر على مواجهة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

مواجهة مصر والسنغال
مواجهة مصر والسنغال عام 2002

يتجدد الموعد بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم بعد غياب 20 عاما كاملة حيث كان المنتخبان في نفس الموقف في تصفيات مونديال 2002.

وأسفرت قرعة المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، عن مواجهة نارية بين مصر والسنغال.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم قبل أكثر من 20 عاما، وبالتحديد في التصفيات المؤهلة إلى نسخة 2002.

وكانت بداية مشوار مرحلة المجموعات بالتصفيات المونديالية في تلك النسخة على أرض السنغال بالنسبة للفراعنة، يوم 9 يوليو 2000، وانتهت بالتعادل (0-0).

ثم حقق منتخب مصر فوزا صعبا على ملعبه ضد السنغال، يوم 6 مايو 2001، برأسية لمهاجمه الأسبق أحمد حسام "ميدو"، بعد مرور 38 دقيقة من تلك المباراة التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

وصعد منتخب السنغال عن هذه المجموعة بعد منافسة شرسة مع مصر، ضمن مجموعة ضمت الجزائر والمغرب وناميبيا.

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المواجهة الأقوى في تصفيات المونديال

وبلغة الأرقام فإن مواجهة المنتخبين المصري والسنغالي هي الأقوى بين لقاءات المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية للمونديال، لاسيما وأنها الوحيدة التي تجرى بين منتخبين تأهلا معا للنسخة الماضية لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.

وبينما تصدر منتخب السنغال قائمة منتخبات المستوى الأولى، في ظل تواجده على قمة ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف فيفا واحتلاله المركز الـ20 عالميا، فإن المنتخب المصري، تواجد أيضا في مقدمة منتخبات المستوى الثاني، حيث يحتل المركز السادس أفريقيًا والـ45 عالميًا.

وعندما كان منتخب منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي يلعب في كأس العالم، بعدما شارك في نسخة البطولة عام 1934 بإيطاليا، بالإضافة لمشاركته أيضا في نسختي 1990 و2018، فإن المنتخب السنغالي بلغ كأس العالم عامي 2002 و2018.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تجرى مواجهات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول، علما بأن المونديال القطري سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

مواجهات نارية للعرب في تصفيات كأس العالم 

أسفرت قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سُحبت اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية، عن 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد للقارة السمراء بكأس العالم في نوفمبر المقبل.

وجاءت القرعة متوازنة لمنتخب المغرب الذي سيُواجه الكونغو الديمقراطية، فيما جاءت نارية لمصر، التي ستُواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون، فيما تواجه تونس، منتخب مالي.

وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة، في ديربي غرب أفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتُجرى المباريات بين 23 إلى 29 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب كل من مصر، وغانا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والكاميرون، فيما تقام مباريات الإياب على ملاعب السنغال، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والجزائر.

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