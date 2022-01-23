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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن عن حاجتها لعناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لعناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني ومجال التدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية عن طريق النقل من العاملين بديوان عام الوزارة أو ندبا من العاملين بالمديريات التعليمية.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ألا يقل المستوى الوظيفي للمتقد عن الدرجة الأولى أ بأقدمية سنة او معلم أول أ بأقدمية سنتين.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : على من يرغب التقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة التعيينات ومرفقا به المستندات الاتية : 
-  بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وموضحا به مدد العمل بكل درجة وظيفية / والجزاءات ولو تم محوها
- ما يفيد بعدم الاحالة للمحكمة التأديبية او الجنائية من الشئون القانونية بجهة العمل 
-صورة من تقويم الأداء عن اخر 3 سنوات
- صور المؤهلات الدراسية والمؤهلات الاعلى والدورات التدريبية في مجال التعليم الفني /الحاسب الالي / اللغات الأجنبية / سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- عدد 2 صورة شخصية

سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تقبل الطلبات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 لمدة أسبوعين.

مستند رسمي
وزارة التربية والتعليم التعليم الفني تطوير التعليم الفني التربية والتعليم التعليم

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