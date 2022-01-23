وكيل تعليم الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل

أجْرَى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لبعض اللجان الامتحانية لصفوف النقل لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 ، حيث يؤدي طلاب الصف السادس امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

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وأكَّد ( سعد ) خلال جولته التفقدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن لمجابهة فيروس كورونا ، ومراعاة الدقة التامة في تقدير الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة .

هذا وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة توشكى الإعدادية بإدارة وسط التعليمية ، ومدرسة الإسكندرية الثانوية الرسمية لغات بذات الإدارة ، كما تابع من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية الثماني للعملية الامتحانية ومدى توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب ، ولم ترِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم ، حيث قام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ، ومحمود داود الإعدادية بنات ، ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ، وقامت همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة مدارس ( ثروت الرسمية لغات ، والثغر الرسمية لغات ، ومحمد سامي البارودي الثانوية الرسمية لغات ) فيما قامت علا سليمان مدير عام إدارة وسط بمتابعة مدارس ( عباس الكيال الثانوية ، أبيس العاشرة الابتدائية ، وأبيس العاشرة الإعدادية ) ، كما قام سامي دياب مدير عام الجمرك بمتابعة مدارس ( أحمد لطفي الرسمية لغات ، الباب الأخضر الابتدائية ، والمرصد الإعدادية ، والمنشية الابتدائية ) ، وقام بسيوني محمد مدير عام غرب بمتابعة مدارس ( الطليعة الابتدائية ، والإخلاص الإعدادية بنات ، والورديان الثانوية بنات ) ، فيما قام عادل حسين مدير عام العجمي بمتابعة مدرستي ( وادي القمر الابتدائية ، وخديجة بنت خويلد الإعدادية والثانوية ) ، كما قام هشام عثمان مدير عام العامرية بالمتابعة من خلال غرفة العمليات ، وقامت هبة سليمان وكيل إدارة برج العرب بمتابعة مدارس ( إسكان الناصرية الإعدادية ،والواحة الخضراء الابتدائية ، وشفيق الخشن الابتدائية ) .