الطماطم بـ 8 والخيار بـ 12 والفلفل الرومي بـ 12 جنيها .. أسعار الخضار في الأسواق .. فيديو

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاحد في الأسواق ، ورصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر.

في البداية قال “عم رجب” صاحب أحد محلات الخضروات بسوق القليوبية ، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضا نسبيا، حيث سجلت أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو، والبسلة 12 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو الطماطم 8 جنيهات، وسعر البطاطس 7 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات للكيلو والخيار 12 جنيها للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو والفلفل بـ 12 جنيها.



وتابع: الفلفل الحامي 7 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 16جنيها للكيلو، والليمون 12 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب الى 36 جنيها.