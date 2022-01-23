جامعة عين شمس تكشف موقف الاعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول

أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الي انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول مشيرا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن نسبة الأعذارالطبية لا تتعدي 1% بامتحانات الفصل الدراسي الاول لافتا ان نسبة الحضور لات تختلف عن الاعوام الماضية مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

وأوضح الدكتور أحمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم نشر فيديو يحمل تعليمات التعامل مع ورقة الإجابة في امتحانات الفصل الدراسي الأول لمساعدة الطلاب، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وتابع عميد كلية زراعة ، أن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وسوف يتم تحديد موعد لهم.

وأشار جلال، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المحظورات داخل لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول وهي كالآتي:

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

وكان قد أعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، 5 نصائح للوقاية من كوفيد-19 ومتحور أوميكرون، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الارشادات الوقائية هي التشديد على جميع منتسبيها بتلقي اللقاح، وارتداء الكمامات والقفازات، غسيل اليدين جيدًا، تناول طعام صحي، التباعد الاجتماعي.

وشهدت جامعة عين شمس، إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى، وينتشر أفراد الأمن الإدارى على بوابات الجامعة للتأكد من شهادة تلقي اللقاح للطلاب قبل دخول الجامعة.