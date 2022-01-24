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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

صدى البلد

نص قانون حماية المستهلك في المادة (17) علي أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

5 سلع لا يجوز استبدالها او استرجاعها 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى 5 احوال فقط .

ويلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الإستبدال والإسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

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