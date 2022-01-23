محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف وتطوير طريق "بحري ترعة السلام"

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، وذلك تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف و تطوير طريق "بحري ترعة السلام"

لفت محافظ بورسعيد إلى استمرار العمل فى رصف طريق "بحري ترعة السلام"الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور ٣٠ يونيو ومستشفى ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد ، بطول ٣كيلو ونصف لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب ، والتيسير على المواطنين ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف و تطوير طريق "بحري ترعة السلام"



وأوضح محافظ بورسعيد أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير الطريق ، مؤكدا أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .