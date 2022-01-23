فعاليات ورشة عمل التأهيل لاختبار IELTS بتجارة عين شمس



نظم قطاع الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس تحت رئاسة الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عقدت ورشة عمل للتأهيل لاختبار IELTS، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بإشراف د. عبد الله سامى والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والمقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة هيام وهبه أن تنظيم ورشة العمل جاء فى ضوء اهتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية بتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية خاصة انها احد المتطلبات للحصول على المنح الدراسية و التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه باللغة الإنجليزية.

وأكد .د.عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة على أهمية ورشة العمل التى تسهم فى تأهيل الحضور للحصول على شهادة IELTS من خلال تدريبهم واعطاهم دليل للنجاح فى الحصول على المستوى المرغوب.

وقدم أ.سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمجلس الثقافي البريطاني مجموعة من المحاور متمثلة فى شرح المصادر المختلفة والخدمات المقدمة للاختبار المقدم.

وتناول آدم أهل المدرب وخبير IELTS بالمجلس الثقافي البريطاني لفترة تجاوزت ٣ ساعات كيفية الاستعداد للامتحان بأجزائه الاربعة واستعراض انواع الأسئلة الشائعة في الامتحان والتدريب العملى لها.

وأشاد الحضور بأهمية ورشة العمل المؤهلة لاختبار IELTS والمعلومات التى تم الحصول عليها.

جدير بالذكر أن الورشة استغرقت ٥ ساعات وذلك فى ضوء تطبيق جميع القواعد الاحترازية. كما ان هذه الورشة هي إحدى ورش العمل المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.