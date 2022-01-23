30 يناير.. الملتقى الإلكتروني الثاني ببنات عين شمس



تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢.

ويأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور. محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية وأ.د.حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.



للتسجيل في جلسات الملتقي:

‏https://forms.gle/VX5TSpBJYVddtztq6



وكان قد كرم اليوم ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدفعة ٢٧ يوليو 2020) والدفعة ٢٨ (يناير 2021) من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي ، حيث بلغ عدد الباحثين بالدفعة السابعة والعشرين ٤٨٢ باحثا بعدد أبحاث ٣٩٣ بحثا، وضمت الدفعة الثامنة والعشرين ٧٨٩ باحثا بعدد أبحاث بلغ ٦١٩ بحثا، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة ا.د. ايمن صالح رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور السادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفي كلمته اعرب ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتضاعف عدد الباحثين والأبحاث خلال الفترة الماضية من حيث الكم والجودة مشيرا إلى أن الجامعة تتطلع إلى المزيد دوما بالإضافة إلى الاهتمام بالأبحاث البينية، وأكد سيادته ضرورة تضافر جهود الأقسام المتشابهة في الكليات المختلفة - الدوائر العلمية - مما يعضد الجهود المبذولة للوصول الي نتائج أفضل.

وأوضح ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان إدارة الجامعة تعمل باستمرار على تعزيز مجال البحث والنشر العلمي بوصفه دورا أساسيا للجامعة، مشيرا إلى أن أعداد النشر الدولي قد زادت بمقدار ٤ أضعاف عما كان يتم سابقا.

كما أكد صالح أن الدولة المصرية مولت البحث العلمي بمليار و مائة مليون جنيه من خلال مبادرات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون بين الاتحادين الأوروبي والافريقي، مطالبا العلماء والباحثين باغتنام تلك الفرص التي من شأنها تعظيم تمويل البحوث من داخل وخارج مصر.