نجم كوت ديفوار الأسبق لـ محمد صلاح:لا تنظر للأموال واستمر في ليفربول

كشف كولو توريه نجم منتخب كوت ديفوار الأسبق عن قوة الجيل الذهبي لمنتخب مصر الوطني في عهد حسن شحاتة مشيدا بإمكانيات العديد من اللاعبين.

وقال توريه عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجيل الذهبي لمنتخب لمصر، كان جيلا قويا للغاية وكان يمتلك العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم عصام الحضري الحارس المميز، وأحمد حسن وأبوتريكة، ووائل جمعة"

وأضاف: "مواجهة ثمن النهائي في النسخة الجارية من كأس الأمم بين مصر وكوت ديفوار مختلفة وستكون خطيرة بالنسبة للمنتخبين، فكلا المنتخبين يملكان العديد من العناصر المميزة ولا يمكنك توقع الفائز، في ظل ظروف المباراة الحالية"

وتابع: "تريزيجيه لاعب مميز ويؤدي أدوارا تكتيكية رائعة ويملك خبرات اللعب في الدوري الإنجليزي"

وواصل: "أرى أن محمد النني لاعب جيد جدا، وقائد في الملعب، وينجح في الحفاظ على الكرة بشكل مفيد لمنتخب مصر"

وعن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قال: "رسالتي لصلاح أن يبقى في ليفربول، الجماهير تحبك هناك وتلعب في أقوى دوري في العالم، وتلعب في ناد من أفضل أندية العالم في الوقت الحالي لا تختار الأموال لديك 30 عاما، وأهم شئ في حياتك أن تنهي أخر المواسم لك في ناد تحبه ويجعلك أسطورة"