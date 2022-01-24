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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف دعم مركز "فكرتك شركتك" ريادة الأعمال في مصر خلال 2021

مركز فكرتك شركتك
مركز فكرتك شركتك

انطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” منذ 4 سنوات تحت عنوان "البلد بتستثمر في شبابها" وهي الأولى من نوعها في مصر لدعم ريادة الأعمال و مساعدة أصحاب الأفكار الإبداعية لتأسيس شركاتهم، وبمرور الوقت تحولت المبادرة وأصبحت أول مركز حكومي لريادة الأعمال بفضل الدعم المستمر من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والكوادر الشبابية التي أخذت على عاتقها تطوير العمل والخدمات.

ودعم مركز “فكرتك شركتك” بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ريادة الأعمال خلال عام 2021 فى مواجهة انتشار فيروس كورونا والآثار السلبية على الاقتصاد، حيث استطاع الوصول لنحو 110 آلاف مستفيد خلال الفترة ما بين يناير 2020 حتى أكتوبر 2021 ، من خلال برامج التوعية وورش العمل عقدنا نحو 385 جلسة تدريبية تضمنت لقاءات على برنامج “زووم” أو حضور داخل قاعدة مركز “فكرتك شركتك” وبلغت عدد المشاهدات ال online نحو 105 آلاف مشاهدة وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن المركز.

ووصلت جلسات الإرشاد والتوجيه التى عقدها مركز فكرتك شركتك والبالغ عدد 1650 جلسة إلى كافة محافظات الجمهورية ، وشارك المركز فى نحو 450 فاعلية واجتماع خاصة لريادة .


وتعد الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) مركزاً حكومياً متخصصا في دعم رواد الأعمال في مصر، وتعمل الإدارة كمساحة لرواد الأعمال الشباب لتطوير أفكارهم وبلورتها لتحويلها إلى مشروعات ناشئة وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية.

وشجعت  الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) على التعلم الريادي من خلال ورش العمل والندوات التثقيفية للشباب بمختلف الفئات العمرية حول أهم القضايا المتعلقة بريادة وإدارة الأعمال، وعلاوة على ذلك، تقدم الإدارة خدمات ريادة الأعمال كحلول رئيسية لبعض التحديات المجتمعية ومنها ندرة الوظائف، الحد من ظاهرة التطرف

الدعم الفني

ويقدم مركز فكرتك شركتك الدعم الفني و القانوني لرواد الأعمال ويساعدهم فى الوصول الى جهات تمويلية مختلفة مثل حضانات الأعمال ومبادرات البنك المركزي وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلا حسب نشاطه واحتياجات مشروعه.
 

يشار إلى أن  فريق عمل الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) حصل على جائزة  الابتكار والابداع فى مسابقة مصر للتميز الحكومي لعام 2021.

فكرتك شركتك البنك المركزي فيروس كورونا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ريادة الاعمال

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