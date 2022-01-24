الصناعات الغذائية: مصر الأولى في إنتاج التمور عالميا من خلال اعتماد منتجات جديدة

أكد المهندس الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والشئون الحكومية بغرفة الصناعات الغذائية بالندوة العلمية التي عقدت تحت عنوان " الأثر الإيجابي لتحديث المواصفات القياسية المصرية على قطاع التمور " حيث أكد أن المواصفات القياسية المصرية هي حجر الزاوية لتطوير الإنتاج المصري وزيادة قدرته التنافسية، وبالتالي أصبحنا نستطيع التصدير المباشر للخارج لأننا متوافقين دولياً.

وأوضح أن الفكر الجديد المعتمد حالياً وهو تقديم منتج صحي وسليم وذو قيمة غذائية مرتفعة ، تلبي رغبات المستهلكين هو الأساس في الاستفادة بان مصر الأولى في إنتاج التمور عالميا من خلال اعتماد منتجات جديد كالتمر المجدول أو المجهول كما كان يطلق عليه سابقاّ.

وفيما يتعلق بأهم المعايير والاشتراطات لاعتماد مشروع المواصفة التي يجرى العمل عليها للتمر المجدول فهي الكودكس بصفة أساسية كمرجعية أولى لإعداد المواصفة ، هذا بالإضافة إلى المواصفات الإقليمية ، والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تنظم استخدام المبيدات والملوثات والمواد المضادة بالإضافة إلى الدراسات والتحاليل للمنتج المتداول في السوق المصري والمنتجات المستوردة من هذا الصنف.

