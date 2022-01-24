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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء محطة لإنتاج اللحوم المجمدة

مقترح بانشاء محطة
مقترح بانشاء محطة إنتاج لحوم مجمدة فى بورسعيد .. تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الإثنين، ممثلي إحدى الشركات بديوان عام محافظة بورسعيد،  لمناقشة مقترح الشركة بشأن إنشاء محطة لإنتاج اللحوم المجمدة ببورسعيد، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية الزراعة، ومدير الطب البيطري، مدير تربية الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، من ممثلي الشركة محددات وملامح المشروع الأولية، وآليات العمل التي سيتم تطبيقها، وكيفية سبل التعاون بين الشركة والمحافظة فى هذا الشأن، كما استمع المحافظ لآراء المتخصصين حول تنفيذ المشروع، موجها بالاستفادة من إنشاء محطة لإنتاج اللحوم المجمدة، تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات.

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وأبدى محافظ بورسعيد، ترحيبه بالتعاون المثمر مع الشركة وتقديم كافة الدعم،  بما يحقق أقصى استفادة،  موجها بتنفيذ دراسية وافية تتضمن كافة المحددات الخاصة بالمشروع و ٱليات تنفيذ العمل،  فضلا عن القيام بجولة ميدانية للتعرف على مقومات المحافظة (مجزر بورسعيد ومشروع تربية الماشية ومحطة التسمين)،  وذلك لاستغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويحقق أهداف المشروع،  وقدم ممثلي شركة تيكو إيجي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه للمشروع،  مؤكدين أنه سيتم البدء فى وضع دراسة تفصيلية خاصة بالمشروع والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في هذا الشأن

بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية الزراعة الطب البيطري محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان الجهات المختصة جولة ميدانية سبل التعاون اللحوم المجمدة

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