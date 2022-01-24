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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لو اتعرض عليا هعمله..

أصحاب ولا أعز.. إلهام شاهين: منى زكي وصلت معاني الفيلم بمنتهى الاحترام

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول الفيلم بسبب المثلية الجنسية.


وقالت الهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لو اتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم ده هعمله ".

 

وأضافت إلهام شاهين:" ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي وأداءها كان رائعا ووصلت كل  معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد".


وتابعت إلهام شاهين:"  معظم أحداث الفيلم تحدث في المجتمعات العربية"، مضيفة :"  منصة نتفلكس منصة دولية وغير متواجدة في كل المنازل المصرية ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها ".

 

وأكملت الهام شاهين :"  أرى أن الفيلم رائع وأحيي صناع الفيلم بالكامل وكان مباراة في التمثيل وبرافو لكل الممثلين ".

إلهام شاهين منى زكى احصاب ولا اعز اخبار التوك شو تامر امين

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