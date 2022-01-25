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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

أسعار فئات فولفو XC40
أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تقدم شركة فولفو باقة متنوعة من الموديلات القوية داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات XC40 موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات القوية باختلاف الفئات المطروحة.

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مواصفات السيارة فولفو XC40 موديل 2022

فولفو XC40 موديل 2022

تأتي السيارة فولفو موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4425 متر، وبعرض يبلغ 1863 مم، و 1652 مم للارتفاع، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 460 لتر، كما دعمت بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مع تصميم هندسي انيق.

فولفو XC40 موديل 2022

وتستمد السيارة فولفو XC40 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

فولفو XC40 موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الأمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.5 ثانية.

 

فولفو XC40 موديل 2022

 

أسعار السيارة فولفو XC40 موديل 2022 بالسوق المصري

 

الفئة الاولى فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 720 الف جنيه.

الفئة الثانية فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 820 الف جنيه.

الفئة الثالثة فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 865 الف جنيه.

الفئة الرابعة فولفو XC40 موديل 2022 بقيمة قدرها 890 الف جنيه.

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