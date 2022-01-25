سفير مصر في باريس:منتدى شباب العالم منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات..صور

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجارى، من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يُعد انعكاساً للدور الهام الذى بات يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار بين الشباب وتبادل الخبرات ونشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، مشيداً بالنتائج الصادرة عنه وما شهده المنتدى من حوارات ثرية حول مختلف القضايا الدولية الهامة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري أمس فى احتفالية "أسبوع الصوت" الذى يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية منظمة اليونسكو.

ووجه السفير خلال كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة "أسبوع الصوت الدولية"، مشيداً بالتطور الذى يشهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والذى يعد أحد الأولويات الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على قيم العمل والعلم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذى انعكس فى حصول المؤسسات التعليمية المصرية على العديد من جوائز اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم خلال الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجائزة تعد الثانية التى تحصل عليها جامعة عين شمس من اليونسكو خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق لها الحصول على جائزة "كونفوشيوس/ اليونسكو الدولية" فى مجال محو الأمية فى شهر نوفمبر ٢٠٢١.