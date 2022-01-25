عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في باريس:منتدى شباب العالم منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات..صور

سفير مصر في باريس
سفير مصر في باريس

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجارى، من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يُعد انعكاساً للدور الهام الذى بات يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار بين الشباب وتبادل الخبرات ونشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، مشيداً بالنتائج الصادرة عنه وما شهده المنتدى من حوارات ثرية حول مختلف القضايا الدولية الهامة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري أمس فى احتفالية "أسبوع الصوت" الذى يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية منظمة اليونسكو.

 ووجه السفير خلال كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة "أسبوع الصوت الدولية"، مشيداً بالتطور الذى يشهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والذى يعد أحد الأولويات الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على قيم العمل والعلم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذى انعكس فى حصول المؤسسات التعليمية المصرية على العديد من جوائز اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم خلال الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجائزة تعد الثانية التى تحصل عليها جامعة عين شمس من اليونسكو خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق لها الحصول على جائزة "كونفوشيوس/ اليونسكو الدولية" فى مجال محو الأمية فى شهر نوفمبر ٢٠٢١.

مصر البحث العلمي مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ السفير علاء يوسف منتدى شباب العالم منظمة اليونسكو

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحان الهندسة والفلسفة

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار.. فيديو

البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ