محمد فضل: أتوقع رحيل موسيمانى عن الأهلي وهؤلاء أرشحهم لخلافته

توقع محمد فضل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، رحيل موسيماني عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي قائلا أن الأهلي لا يسمح برحيل مدربه في نصف الموسم، لكن أخطاء موسيماني تكررت في الفترة الأخيرة وهو ما أزعج مسئولي الأهلي.



وتابع فضل في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: " في حال رحيل موسيماني هناك مدربين أتمنى تدريبهم للأهلي في المستقبل القريب وهم هيرفي رينارد، ووحيد خليلهودزيتش لأنهم أفضل المدربين حاليا على الساحة الأفريقية.



وعن خلافه مع موسيماني قال فضل: "لا توجد مشكلة، الأهلي اسم كبير وعظيم وأعتقد أنه لا يعرف شخصية النادي جيدًا، في النهاية النقد الهدف منه تصويب الخطأ، وأنا كمحلل انتمى في الأساس للأهلي، كان يجب أن تؤخذ التصريحات بحسن نية، لم أطالب برحيل موسيماني، لكني أتمنى أداء أفضل".