منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز: يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد

نشرت الفنانة منى زكي ؛ دعاء، عبر خاصية ستورى حسابه علي إنستجرام؛ بعد انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز.

وجاء نص الدعاء الذي نشرته منى زكي النحو التالي: "اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".

وأضافت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".

منى زكي ترد على منتقديها

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وكتبت منى زكي هناك 6 أشياء يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا.

1 تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.

2- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.

3- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.

4- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.

5- خوض المخاطرات المحسوبة.

5- الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

وأثار فيلم اصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .