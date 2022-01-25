اليمن: بدء عمليات تمشيط لملاحقة بقايا مليشيات الحوثي في مديرية حريب

أعلنت ألوية العمالقة في اليمن أنها بدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة بقايا مليشيات الحوثي في مديرية حريب بمحافظة مأرب.



وقال فيصل الشعيبي قائد الشرطة في ألوية العمالقة ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ "نحن الآن نمشط مديرية حريب لملاحقة بقايا مليشيات الحوثي"، مضيفا أن القوات ستتجه بعد ذلك الى مديرية الجوبة بمأرب ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة خلال العمليات في مأرب.



وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت - أمس - إحراز تقدم جديد تجاه مناطق الحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد، وقال مصدر عسكري "إن قوات العمالقة سيطرت على معظم أجزاء مديرية حريب جنوبي مأرب، بعد هجمات عدة نفذتها ضد ميليشيا الحوثي".

