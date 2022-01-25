لزيادة إنتاجية الفدان.. زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للمزارعين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية الفواقسة ( حوض العريضة) التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور محمد السيد أرناؤوط بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والدكتور سعيد ضاحي بمعهد بحوث الحشائش والدكتور محمد إبراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة دعاء راغب بمعهد بحوث أمراض القمح والمهندس اشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية والمهندس وليد كمال أخصائي الحبوب بمديرية الزراعة والمهندس العربي متولي مدير عام الإدارة الزراعية بههيا ومهندسي الإرشاد بالإدارة وعدد من مزارعي القرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض خلال هذه الفترة وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد كما تم استعراض أنواع الآفات والحشرات والحشائش التي تصيب المحصول وكيفية علاجها وكذلك مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بمحصول القمح مشيراً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات المزارعين.