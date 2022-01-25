وزير البترول لـ «صدى البلد»: مزايا عدة على القطاع من مؤتمر مصر الدولي "إيجيبس"

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجيبس2022" يعتبر نافذة للشركات العالمية على قطاع البترول في مصر، وأن الاستفادة منه في غاية الأهمية.

وأضاف "الملا" رداً على سؤال صدى البلد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس”، أن حجم الإقبال والتزايد السنوي الشديد في حجم المشاركات الدولية من الشركات والعارضين والمتخصصين بالقطاع، تعكس ثقة الشركاء في قطاع البترول المصري ومدى جاذبيته للاستثمارات، وهي فوائد كبرى للمؤتمر والمعرض.

وأوضح الوزير أن المؤتمر كل عام يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات، تعود بالنفع على القطاع، مشيراً إلى أن الشركاء لمسوا نجاحهم معنا ومن ثم يعظم ذلك دور المؤتمر والمعرض المصاحب له.

ويعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً لإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس” والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022 .