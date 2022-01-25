125 محضرا حصيلة حملات جهاز حماية المستهلك على 8 محافظات

أعلنت إدارة ضبط الأسواق بمحافظتى القاهرة والجيزة، أنه تم تحرير 29 محضر لعدد من المحلات التجارية ، وذلك لضبط العديد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وبيع سلع مجهولة المصدر ، وتم ضبط كميه من الأجهزة والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وفي محافظة البحيرة :

تم تحرير 16 محضر لعدد من الكيانات التجارية (مستلزمات طبية ،معارض سيارات،مصوغات ومشغولات ذهبية ،أدوات كهربائية وقطع غيار سيارات ) وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك ،ضبط أكاديمية للتمريض تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة

وضبط 9.5 طن دقيق مدعم بعدد من المخابز الخاصه بانتاج الخبز الحر بالمخالفة للقانون بقصد التربح الغير مشروع وضبط عدد من النرجيلة بعدد من المقاهي بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزاء لمنع تفشي جائحة كورونا

وفي محافظة المنيا

تم غلق إحدي مراكز الجلدية والتخسيس التي تعمل بدون ترخيص وبها كمية من الأدوية مجهولة المصدر وضبط معمل للتحاليل الطبية وحضانة للعمل بدون ترخيص.

وفي محافظة المنوفية

تم تحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من فلاتر المياه مجهولة المصدر و550 عبوة سائل شيشة إلكترونية و50 لفافة تبغ مجهولة المصدر.

وفي محافظة أسيوط

تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية البيطرية بعدد من شركات الأدوية البيطرية وضبط 800 كجم من السماد الزراعي الغير مصرح بتداوله الا من خلال المنافذ الحكومية وتم تحرير 60 محضر لعدد من المحلات التجارية لضبط العديد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وعدم حمل شهادات صحية.



وفي محافظة الدقهلية

تم ضبط 3 طن ملح و3 طن دقيق و5 طن نشا و ٧ طن لتر زيت مجهولين المصدر بأحد مصانع المقرمشات الغير مرخصة وضبط مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وإعادة إستخدامها في صناعات أخرى .

كما تم ضبط مركز للتجميل يعمل بدون ترخيص وبه كميه من الكريمات غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات وتحرير 20 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم وجود تراخيص وبيع أجهزة كهربائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار .

محافظة كفر الشيخ

ضبط مصنع للملابس الجاهزة وضبط أحد شركات بيع السيراميك والأدوات الصحية يعملا بدون ترخيص وضبط كميه من الأدوية البيطرية بأحد شركات توزيع الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية وتحرير عدد 2 محضر لمحال بيع سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي

وضبط أحد الكافيهات لعدم وجود تراخيص وعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك

وفي محافظة قنا

تحرير 4 محاضر لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية