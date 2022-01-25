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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربما تعتزل.. ماجدة موريس: منى زكي تتعرض لحملة شرسةI شاهد

منى زكي
منى زكي

أكدت الناقدة ماجدة موريس أن منى زكي تعرضت إلى حملة شرسة بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، على الرغم من أنها ممثلة موهوبة ، بل تعد نموذج للفنانة التى تحترم فنها وجمهورها .

وأضافت الناقدة ماجدة موريس: منى زكي طيلة عمرها كفنانة تحرص على أن تبعد حياتها الشخصية على الأضواء ، وتقوم بواجبها كأم ، وكمواطنة مصرية صالحة فقد استغلت شهرتها فى الأعمال التى تفيد الوطن والإنسانية، وكان آخرهم المشاركة فى موكب المومياوات ومبادرة حياة كريمة، ولم تتباه ذات مرة بأموالها أو جمالها كما تفعلن فنانات أخريات. 

منى زكي

وتستكمل الناقدة ماجدة موريس : ليس من المعقول أن تحاسب منى زكي على شخصية قدمتها فى عمل درامى وليست فى الحقيقة ، ومن غير المنطقى ان تقدم أعمال فنية تفصيل من قبل الجمهور. 

وتضيف ماجدة موريس : حالة الصمت التى تلازم منى زكي حالياً ربما تكون نابعة من حزنها مما تتعرض لها ، وسوف نخسر ممثلة موهوبة فى حال انها قررت ان تبتعد عن الفن بسبب هذا الهجوم.

وتقول ماجدة موريس : من الممكن أن تفكر منى زكي فى مدى فائدة عملها وسط هذا الهجوم البشع الذى تتعرض له ، وشخصياً حزينة بمجرد تفكيرى  خسارتنا لممثلة فى حجم منى زكي وموهبتها فى حال أنها فكرت فى هذا الأمر ، فما يحدث ليس أسلوب هجوم بدل عداء. ، فالبعض قرر ان يقوم بمهاجمة الدور الذى لعبته منى زكي “ مريم ” داخل الأحداث فى شخصيتها الحقيقة ، بل لان الهجوم وصل لزوجها الفنان أحمد حلمى.

منى زكي تتصدر بـ أصحاب ولا أعز : 

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية .

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

منى زكي 

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة نادين لبكي.

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نقابة الممثلين تدعم منى زكى :

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية فى مصر بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز” ، وأعلنت هي الأخرى دعهما الى بطلته منى زكي .

جاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء،  بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها )  والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :

أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه .

منى زكى 


ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى ذكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .


ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

 

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي".

منى زكي 
منى زكى الناقدة ماجدة موريس ماجدة موريس أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز

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