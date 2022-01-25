فتاوى وأحكام.. هل يحق للرجل إخفاء دخله على زوجته؟.. وحكم صلاة العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعة.. و7 أمور لتجنب وساوس الشيطان أثناء الصلاة

فتاوى وأحكام

هل يحق للرجل إخفاء دخله على زوجته ؟

هل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أوالوضوء في الليالي الباردة؟

7 أمور لتجنب وساوس الشيطان أثناء الصلاة

هل تقبل صلاة العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟

هل مسح الأذنين واجب فى الوضوء ؟.. أعرف الحكم

هل يجوز الاستحمام بنية الوضوء والغسل من الجنابة ؟ اعرف رأي الشرع

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: حكم إخفاء دخل الزوج عن زوجته مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت قائلة: "إن الإنسان له حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسئول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.



وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.

ثم ورد سؤال أخر مضمونة: هل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء خوفًا من المرض في الليالي الباردة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلا: المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء ، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية تبعًا لما ذهب إليه الجمهور خلافًا للشافعية، استدلالًا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا ، وقد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال : «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .

وهذا كله إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه .

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، "نعم.. إن تأكد الإصابة من البرد، أو كان جندياً في الجيش في الصحراء أصابته جنابة يتيمم، وإن توافر الماء حتى لا يعرض نفسه للتهلكة".

واستدل عويضة بما روي من حديث النبي صلى عن صاحب الشجة الذي اغتسل فمات، فقال :"قتلوه قتلهم الله"، فكان عدم الدراية بحكم الشرع سبباً في قتله.

أما عن كيفية التخلص من وساوس الشيطان .. يشكو الكثير من الناس من الوسوسة التي مصدرها الشيطان، فالكثير من الناس يشكّ في طهارته، وطهارة ثيابه، وطهارة الأشياء المحيطة به، وقد تكون الشكوك في الصلوات، ممّا يجعل العبد يفكّر بأنّ الصلاة من الهموم الثقيلة التي يجب التخلّص منها، وقد تؤدي الوساوس إلى ترك الصلاة بشكلٍ كليٍ، وقد تكون الوسوسة في كلّ العبادات.

والمسلم يجب عليه التخلّص من وساوس الشيطان، ويمكن أن يتحقّق من ذلك بالعديد من الوسائل والطرق، وفيما يأتي بيان البعض منها:

1- اللجوء إلى الله -تعالى- بالدعاء، والابتهال، والتضرّع له بصدقٍ وإخلاصٍ، وطلب الشفاء منه.

2- المداومة على قراءة القرآن الكريم، والحرص على ذكر الله - تعالى- في كلّ الأوقات، ومن ذلك: المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ منه، ودعاء دخول المنزل ودعاء الخروج منه، وكذلك دخول بيت الخلاء والخروج منه، والتسمية قبل البدء بالطعام، وحمد الله تعالى بعده.

3- الاستعاذة بالله -عزّ وجلّ- من الشيطان الرجيم ووساوسه، وعدم الالتفات إلى وساوسه، وعدم المضي بوسواسه الخبيثة التي يعرضها على العبد، حيث روى الصحابي أبو هريرة أنّ الرسول - صلّى الله عليه وسلّم- قال: « يأتي الشَّيطانُ أحدَكُم فيقولَ: مَن خلقَ كذا وَكَذا؟ حتَّى يَقولَ لَهُ: مَن خلقَ ربَّكَ؟ فإذا بلغَ ذلِكَ، فليَستَعِذْ باللَّهِ ولينتَهِ».

4- الاشتغال بالعلوم النافعة والمفيدة، واستغلال الأوقات في حضور مجالس العلم واستماعها، وتجنّب مصاحبة أهل السوء والضلال، وكذلك يجب تجنب اعتزال الناس وعدم الاحتكاك والاختلاط بهم .

5- الإكثار من الطاعات والعبادات، والأعمال النافعة التي تقرّب العبد من الله تعالى، والابتعاد عن الأعمال التي تلحق بصاحبها تحمّل الذنوب والمعاصي. الحرص على أداء الصلوات جماعةً في المسجد، والحرص كذلك على قيام الليل، وعلى أداء السنن الرواتب.

6- التفكّر في مخلوقات الله تعالى، والتأمّل في الآيات الكونية، فبذلك تتحقّق الزيادة في الإيمان، ويتخلّص العبد من الوساوس والشكوك التي تراوده.

7- العلم بأنّ الله - تعالى- يحاسب العبد على ما يصدر منه، وليس على ما يفكّر ويعتقد به.

هل يصح أن اصلى العشاء قبل الفجر بنصف ساعة ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.

فيما قال الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المتفق عليه بين جمهور العلماء أن مسح الأذنين مشروع وفعله قربة إلى الله.

وأضاف “العجمي” خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أن الخلاف بينهم على أنه سنة أو واجب، فالحنابلة والمالكية يقولون إنه واجب ودليلهم حديث ابن عباس أنه قال "توضأ النبي ثم مسح على رأسه أقبل وأدبر وأدخل أصبعيه في داخل أذنه ومسح ظاهر أذنيه بالإبهام" والحديث صحيح، منوها أن القول بالوجوب أولى طبقا لحديث النبي المذكور.

وتابع: مسح الأذنين في الوضوء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة؛ لما روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ) والحديث مختلف في صحته، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة، وبناء على ذلك ، فمن نسي مسح الأذنين، فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح.

مسح الأذنين في الوضوء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو سنة، فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب عند الحنابلة، لما روى ابن ماجه (443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» والحديث مختلف في صحته، وذهب الجمهور إلى أن مسح الأذنين سنة مستحبة وليس واجبًا.

هل يجوز الاستحمام بنية الوضوء ، عن هذا السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزىء ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.