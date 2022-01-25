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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل: نسعي لتطبيع العلاقات مع السعودية.. ولكن توجد عقبات

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل

قال وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في البناء على اتفاقات 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع أرب دول إسلامية وإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا، لكن مثل هذه الصفقات ستستغرق وقتًا.

وحسب "رويترز" اشترطت المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، أي تطبيع نهائي مع إسرائيل على معالجة سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل تتطلع إلى “توسيع الاتفاقيات إلى دول أخرى خارج الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب”.

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وقال: "إذا سألتني ما هي الدول المهمة التي نتطلع إليها، فإن إندونيسيا واحدة منها، والمملكة العربية السعودية بالطبع، لكن هذه الأشياء تستغرق وقتًا".

وأضاف لبيد أن "الدول الأخري" التي لم يحددها يمكنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل في العامين المقبلين.

على الرغم من غياب العلاقات الرسمية، وافقت المملكة العربية السعودية في عام 2020 على السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية الإماراتية بعبور أراضيها.

وأدانت كل من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال 11 يومًا من القتال مع المسلحين الفلسطينيين في مايو 2021.

وأستشهد أكثر من 250 فلسطينيًا في قطاع غزة.

إسرائيل السعودية الامارات الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية قطاع غزة فلسطين اندونيسيا اخبار المملكة

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