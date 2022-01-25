عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفاظًا على اشتراطات البناء.. رفض ترخيص بناء دور ثان بفيلا في القاهرة الجديدة

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مواطن يمتلك قطعة أرض بالجولف في القاهرة الجديدة ، وقام ببناء فيلا ، ويرغب في تعلية دور إضافي بالفيلا ، وأيدت المحكمة قرار هيئة المجتمعات العمرانية المتضمن رفض منحه الترخيص للسير في الترخيص بتعلية دور ثان متكرر ، وأمرت بتحميل الطاعن الخاسر المصروفات القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للطاعن قطعة الأرض رقم ( 16 ) بمنطقة المربع السابع بحي امتداد غرب الجولف بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة , وحصل على  ترخيص البناء ، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضى ودور أول وغرف سطح و سور علي كامل المساحة , وإذ تقدم بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان متكرر على قطعة الأرض ، فرفضت هيئة المجتمعات العمرانية السير في إجراءات الترخيص المطلوب ، التزاما بالشروط البنائية للمنطقة الكائنة بها قطعة الأرض ، والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي على أساسها تم بيع قطع الأراضي بتلك المنطقة .

وكذا التزاما بقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام ٢٠١٧ ، و المتضمن  حظر زيادة عدد الأدوار لبعض المناطق السكنية في عدد من المدن العمرانية المختلفة ، و منها منطقة امتداد غرب الجولف ، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، واعتماد القرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن من السلطة المختصة .

وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة أو تعسف أو انحراف الهيئة في استعمال سلطتها التقديرية في تنظيم الشروط البنائية ، ووضع ضوابط وقيود الارتفاع بالمنطقة الكائن بها قطعة الأرض ، فإن القرار برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية يكون قائما على سببه من اشتراطات بنائية قائمة و سارية متفقا و إحكام القانون مستهدفا المصلحة العامة ، والتي تتمثل في المحافظة على التخطيط والنسق العمراني لمناطق الفيلات بمدينة القاهرة الجديدة ، وعدم تحويلها لمجتمع عمراني عشوائي ، و منع تردي أوضاع المرافق والخدمات بها بزيادة الوحدات السكنية عن طريق السماح بتعلية دور إضافي .

خاصة وان قواعد القانون الإداري تهدف أساسا إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين إطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى أو تتساوى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب أن تعلو عليها .

ولم تأخذ المحكمة ، من أن الهيئة المطعون ضدها رفضت السير في إجراءات ترخيص التعلية ، إلا بعد سداد مبلغ يساوي خمسة وعشرون بالمائة من ثمن الأرض ، ولكن الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية إنما يرجع إلي مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما ذكره من الطاعن .

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا أرض بالجولف القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

ترشيحاتنا

اغتصبوا أطفال وحوامل وعلقوا الأجساد في المنزل.. معاقبة ضباط جواتيمالا عن جرائم في الثمانينات

فاوتشي: نحتاج لقاحا جديدا للقضاء على متحور أوميكرون

بيان عاجل من الشرطة الكاميرونية بشأن مباراة مصر وكوت ديفوار غدا

وزيرة الهجرة تهنئ الطبيب المصري الفائز بشخصية العام على مستوى أستراليا

الشوط الأول.. السنغال تتعادل مع الرأس الأخضر رغم النقص العددي

ساعد المشردين.. طبيب مصري باستراليا يحصل على شخصية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس غدًا لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

بارتفاع متر.. عاصفة ثلجية تحاصر 5 آلاف سيارة في اليونان.. فيديو

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في 2022

قرار جمهوري بالموافقة علي تخصيص 37 جزيرة نهرية وبحرية لصالح القوات المسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

جندي ينقذ راكبا من موت محقق تحت عجلات قطار بالهند.. فيديو

فيديو

قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

لن أرتديه حتى أموت.. كيف بررت فريدة الشوباشي موقفها الصارم من الحجاب ؟ "فيديو"

منى زكي تردد دعاءً بعد الهجوم عليها.. وحقيقة اعتزال إيمي سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ