أبطال إلى الأبد| برومو لفيلم كارتون يتحدث عن بطولات رجال الشرطة.. شاهد

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية برومو لفيلم كارتون "أبطال إلى الأبد" يتحدث عن بطولات رجال الشرطة فى موقعة الاسماعيلية عام 1952 وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٠ .

وتحتفل الشرطة المصرية فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

موقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها 50 من رجال البوليس المصري و80 جريحًا آخرين علي أيدي قوات الاحتلال الإنجليزي يوم 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.