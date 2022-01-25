نقابة الزراعيين: 820 جنيها سعر توريد أردب القمح

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن الحكومة حددت سعر توريد أردب القمح بـ 820 جنيها منذ نوفمبر الماضى ، أما حديث وزير المالية عن سعر أردب القمح 670 جنيها جاء فى سياق حديثه عن الموازنة العامة للدولة .

وأضاف "خليفة " خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن سعر أردب القمح العام الماضى كان بـ 730 جنيها ورفعته الحكومة للتخفيف على أعباء المالية على أهالينا المزارعين .

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدل 100 جنيه مُرضٍ لجميع المزارعين، وأعلى من الأسعار التي يتم استيراد القمح بها من الخارج.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين.

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للأردب؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.