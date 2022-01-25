مصطفي فتحي ينشر صورا من انضمامه للتعاون السعودي.. شاهد

نشر اللاعب مصطفي فتحي، صورًا من انضمامه لنادي التعاون السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر مصطفي فتحي مرتديا تيشيرت النادي، وعلق عليها بأشكال القلوب باللون الأصفر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل رحيل مصطفي فتحي نجم الزمالك، للإعارة بفريق التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن مصطفي فتحي تحمل تكاليف تقدر بـ 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك ، مشددا أن اللاعب كانت له مستحقات متأخرة لدي الزمالك بهذا المبلغ ولكنه تنازل عنها من أجل الرحيل.

وأضاف أن اللاعب كان له رغبة قوية في الرحيل عن الفريق، لذلك وافق علي التنازل من أجل إتمام الصفقة.

وتابع أن مصطفي فتحي ،وافق أيضا علي تخفيض راتبه مع النادي السعودي، مما أسرع من عمليه إتمام الصفقة ورحيل اللاعب.