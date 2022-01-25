عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفي فتحي ينشر صورا من انضمامه للتعاون السعودي.. شاهد

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

نشر اللاعب مصطفي فتحي، صورًا من انضمامه لنادي التعاون السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر مصطفي فتحي مرتديا تيشيرت النادي، وعلق عليها بأشكال القلوب باللون الأصفر.

تحمل 100 ألف دولار.. شوبير يكشف كواليس انضمام مصطفي فتحي للتعاون السعودي

مصطفى فتحي يصل السعودية للانضمام للتعاون السعودي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل رحيل مصطفي فتحي نجم الزمالك، للإعارة بفريق التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن مصطفي فتحي تحمل تكاليف تقدر بـ 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك ، مشددا أن اللاعب كانت له مستحقات متأخرة لدي الزمالك بهذا المبلغ ولكنه تنازل عنها من أجل الرحيل.

وأضاف أن اللاعب كان له رغبة قوية في الرحيل عن الفريق، لذلك وافق علي التنازل من أجل إتمام الصفقة.

وتابع أن مصطفي فتحي ،وافق أيضا علي تخفيض راتبه مع النادي السعودي، مما أسرع من عمليه إتمام الصفقة ورحيل اللاعب.

اللاعب مصطفي فتحي مصطفى فتحي التعاون السعودي نادي التعاون السعودي احمد شوبير

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أصالة برفقة أولادها من داخل المنزل

نوال الزغبي بجيبة قصيرة: افتقد الصيف وشروق الشمس

ابنه رجاء الجداوي تنشر صورا قديمة للراحلة مع ضباط الشرطة.. شاهد

هند صبري تروج لمسلسل البحث عن علا

حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد محمد هاني.. شاهد

أخويا الصغير.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد محمد هاني لاعب الأهلي.. شاهد

ضباط الشرطة يحتفلون بعيد الـ70 بتوزيع الهدايا على المواطنين بشارع الهرم.. صور

بصور من الكواليس.. هنادي مهنا تروج لفيلم تماسيح النيل

ترشيحاتنا

طقس سييء.. محافظ الإسكندرية: استمرار أداء امتحانات نصف العام في المدارس غدا

الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان للجنة القيم بعد فصله من مستقبل وطن

ملياردير يفجر مفاجأة: أمريكا ستنهار أمام الصين

تامر أمين: تعامل الجمهور مع فيلم أصحاب ولا أعز أثبت نخوة المصريين.. فيديو

يبحث ملفات سياسية واقتصادية..أمير قطر يعتزم زيارة الولايات المتحدة نهاية يناير الجاري

إطلاق نار كثيف بالقرب من المقر الرئيسي لقوات الأمن في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

"حالته مستقرة ".. نقل ساديو ماني للمستشفى أثناء لقاء الرأس الأخضر

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

بارتفاع متر.. عاصفة ثلجية تحاصر 5 آلاف سيارة في اليونان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

فيديو

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

فيديو جراف.. انفجار شمسي يهدد بقطع الكهرباء والإتصالات عن الأرض

قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ