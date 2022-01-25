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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تجاوزت المؤامرة.. بسمة وهبة تبدأ برنامجها بـ نشيد الجزائر الوطني |شاهد

الاعلامية بسمة وهبة
الاعلامية بسمة وهبة

بدأت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامجها بالنشيد الوطني الجزائري، مشيرة إلى أن الموسيقار المصري الكبير محمد فوزي، هو من لحنه، مشددة على أن العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية، وزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى مصر، تعكس إدراك الدولتين أهمية العلاقات العربية، وأهمية الخروج من الصراعات. 

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، على قوة العلاقات المصرية الجزائرية، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، ناقشا عدد من الملفات الهامة، التي تكشف قيمة العلاقات بين البلدين، مثل ملفات التبادل التجاري والاقتصادي، أو ملف الأوضاع في ليبيا، الذي يعد واحد من أهم تحديات المنطقة، بالإضافة للقضية الفلسطينية، حيث لا يمكن لأحد المزايدة على دورهما في تلك القضية، وكلا البلدين نموذج للعلاقات التي يجب أن يحتذى بها إقليميًا وعربيًا.

 

وواصلت:" مصر والجزائر تمكنا من تجاوز المؤمرات، ووقفا رغم صعوبة المواقف والتحديات التي تواجه الدولتين، وهي تحديات كبيرة وصعبة، وخاصة في مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية".

وتابعت :"مصر تحاول دائمًا مساندة الدول العربية.. ومصر والجزائر تجاوزوا المؤمرات وقدرو يعدوا، ونموذج للعلاقات العربية ".

 

بسمة وهبة محمد فوزي اخبار التوك شو النشيد الوطنى العلاقات المصرية الجزائرية

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