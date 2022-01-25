إدارة بايدن تدرس حظر تصدير التكنولوجيا لـ روسيا ..تفاصيل

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تدرس حظر صادرات التكنولوجيا إلى روسيا كوسيلة لاستهداف قطاعاتها الاستراتيجية إذا غزت أوكرانيا.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قال المسؤول إن عناصر التحكم في الصادرات الرواية هذه سيتم فرضها بالإضافة إلى العقوبات وأن يكون لها تأثير مشابه ومضاربة. وقال المسؤول إن الإدارة ستمنع روسيا من الحصول على البرامج والتكنولوجيا التي نشأت في الولايات المتحدة من أجل إيذاء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمية".

سيكون الهدف هو الاستهداف المتعمد للقطاعات التي دافع عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوسيلة لروسيا لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز.

وتأتي أنباء الخطط في الوقت الذي أجرت فيه روسيا مناورات عسكرية في أنحاء أراضيها يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أنها قد تغزو أوكرانيا. وأشار المسؤول في الإدارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موحدان في موقفهما بشأن فرض عقوبات محتملة على روسيا، ووصفها بأنها إجراءات غير مسبوقة لها عواقب وخيمة. وقال المسؤول إن العقوبات المالية يمكن أن تكون 'قوية' بشكل لا يصدق بطرق تؤثر على حسابات بوتين.

قبل التدريبات العسكرية الروسية، وضع البنتاجون 8،500 جندي أمريكي على "تنبيه شديد" للمساعدة في الدفاع عن حلفاء الناتو. وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين يوم الاثنين إنه لم يتم إجراء أي قرارات بعد "نشر قوات من الولايات المتحدة في هذا الوقت".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، الثلاثاء، إن أي قرار بنشر قوات عسكرية سيتخذ بالتنسيق مع الناتو وحلفاء آخرين.