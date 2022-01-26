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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة شمال سيناء: أندية المرأة منتشرة بالمراكز والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة

منتجات بيئية من أعمال
منتجات بيئية من أعمال المراة السيناوية

أكد  الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء،  أن أندية المرأة  منتشرة  فى المراكز والوحدات الصحية بمختلف مدن وقري  المحافظة ، والتي تضم عضوات من المجتمع المخلي من سيدات تتراوح اعدادهن ما بين 10 و20 سيدة وفتاة فى كل ناد.

وأفاد، أن الأندية مفتوحة أمام السيدات والفتيات للاستفادة من خدمات التثقيف الصحي والمساعدة فى عرض إنتاجهن للجمهور لشراء المنتجات .
 

التسويق  بالمجان

 

وقال انه يتم تنظيم معارض لعرض المنتجات البيئية بهدف  مساعدة عضوات نوادى المرأة فى توفير التسويق المناسب بالمجان للمنتجات والمشغولات والمصنعات لزيادة دخل الأسرة .

وأضاف أن مديرية الصحة نظمت  معرض منذ أسبوع  ، والذي أقيم بالمركز الحضرى فى أبو صقل بالعريش ، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ. 

وقال ان المعرض ضم المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية ، ومن بينها : المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو والمفروشات والأقمشة وغيرها .. إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا .
 

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انتشار أنديـة المراة الوحدات الصحية

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