فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة يصل إلى موقع حريق عقار مدينة نصر.. صور

وصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة الي موقع الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من سيتي ستارز بمدينة نصر.

وتباشر وحدات الحماية المدنية عمليات التبريد عقب السيطرة على النيران واخماده، منعا لتجددها.

فيما تستمع الأجهزة الأمنية الي شهود العيان للوقوف على اسباب اشتعال النيران، وستجري فرق الادلة الجنائية عمليات الكشف عن اسباب اندلاع النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على حريق إندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وباشرت الحماية المدنية في القاهرة جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار خلف مول سيتي ستارز بعمارات رامو بمدينة نصر.

تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع النيران في محل وشقق داخل عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع ب ٣ سيارات اطفاء الي موقع الحريق.