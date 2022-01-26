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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 430 صندوقاً

لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون مخبأة داخل صناديق شاي إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب
لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون إلى السعودية

أعلنت السلطات في لبنان ضبط شحنة جديدة من مخدر الكبتاجون مخزنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الإفريقية، ومنها إلى السعودية.

وقال وزير داخلية لبنان بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي من بيروت "تم ضبط شحنة كبتاجون كانت في طريقها إلى توجو في أفريقيا"، مضيفا أن متابعة من شعبة المعلومات بينت أنها كانت ستتوجه إلى السعودية بعد أن تخضع "لتبديل بياناتها وتغييرها.

وكشف وزير الداخلية اللبناني عن أن حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل 7 أطنان من الشاي في صناديق من الكرتون، وقد تمت استعادة الشحنة من المياه الإقليمية بعدما كانت انطلقت من مرفأ بيروت.

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وتابع مولوي "أؤكد لإخواننا العرب أن كشف الشبكات دليل جدية في العمل والمتابعة والتحقيق، وكان ممكن أن تصل الشحنة إلى إخواننا العرب أو في الخليج لولا هذه العملية الأمنية الاستباقية".

ولم تعلن وزارة الداخلية في لبنان حجم شحنة الكبتاجون، لكنها في انتظار انتهاء إحصاء مكونات الصناديق البالغ عددها أكثر من 430 صندوقاً.

لبنان السعودية الكبتاغون الكبتاجون شحنة كبتاجون وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

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